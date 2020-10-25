لعشاق صور انستجرام .. ايفون 12 برو مثالي ليكم

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:38 م
بوابة الفجر
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لعشاق صور انستجرام .. ايفون 12 برو مثالي ليكم

نستعرض معكم أهم ميزات iPhone 12 Pro  الرائعة التي ستكون ممتازة من أجل محبي التصوير والانستجرام، وقد أعلنت الشركة الرائدة في مجال الهواتف الذكية آبل عن عدد من الميزات التي ستتوفر في أحدث إصداراتها أي فون 12  برو، ومن أهم مميزات الهاتف أنه يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس وسوف نستعرض معكم بواسطة هذا المقال أهم هذه الميزات وكيفية تحقيق أقصى استمتاع منها وكيفية استخدامها.


ميزات iPhone 12 Pro


أولى الميزات هي الكاميرا الثلاثية المميزة التي تتيح لك  إمكانية التصوير بدرجة رؤية عالية 120 درجة  محيطية مما يجعل هذا الهاتف مميز للغاية لمحبي التصوير باحترافية ، يمكنك باستخدام  هذه الكاميرا اخذ صور عادية وأخرى عميقة وصور للمناظر الطبيعية المميزة مع درجة عالية للعزل.

الميزة الثانية هي محسنات الوضع الليلي التي تتيح لك  التصوير  في المساء وفي الإضاءة المنخفضة ، تتيح لك الكاميرا مع الوضع الليلي TrueDepth خاصية رائعة للعمق في استقبال  انعكاسات الضوء من على الأسطح المحيطة ، وغذا كنت تمتلك  حامل كاميرا ثلاثي ستتمكن من تجربة أكثر الوضاع الرائعة الخاصة بالتصوير الثابت.

الميزة الثالثة  هي HDR مع Dolby Vision  وهذه الميزة تتيح لك تصوير الفيديو بدقة عالية مع تميز  إطار التصوير ووضع الشبكة الرائع الذي يعمل على تقسيم الشاشة لتصوير افضل مع أمكانية تشغيل الفيديوهات مع الأجهزة الأخرى المتصلة على نفس الشبكة.

ميزة تشغيل شبكات الجيل الخامس وهي من أهم الميزات الرائعة التي تتيح لك الاستمتاع بنقاء صوت الجيل الخامس والاستمتاع بسرعة الإنترنت المميزة التي توفرها شبكات الهواتف المحمولة .

الميزة التالية هي خاصية شاشة السيراميك حيث أن  الهاتف محمي بطبقة  من السيراميك من أجل حماية شاشة الهاتف ضد الخدوش والصدمات المختلفة التي قد تصيب الهاتف .

لعشاق صور انستجرام .. ايفون 12 برو مثالي ليكم

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