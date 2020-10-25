فاردي يلدغ أرسنال ويهدي ليستر سيتي فوزا مثيرا بالبريمير ليج

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:27 م
جيمي فاردي
جيمي فاردي
وكالات
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عاد نادي ليستر سيتي لسكة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على نظيره أرسنال مساء اليوم بهدف دون رد من توقيع جيمي فاردي.

وارتفع رصيد ليستر، الذي خسر أمام ويستهام يونايتد وأستون فيلا في المرحلتين الماضيتين، إلى 12 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع في ترتيب المسابقة.

في المقابل، تجمد رصيد أرسنال، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم والثانية على التوالي، عند 9 نقاط في المركز العاشر.

وساهمت تبديلات برندان رودجرز مدرب ليستر في منح التفوق لفريقه خلال الشوط الثاني، بعدما استحوذ أرسنال على الكرة في معظم فترات الشوط الأول، لكن دون أي فعالية على المرمى، ليأتي الهدف الوحيد عن طريق البديل فاردي، الذي سدد ضربة رأس متقنة، من متابعة لزميله التركي البديل جينكيز أوندير في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

بهذا الهدف، واصل فاردي ممارسة هوايته في هز شباك أرسنال للمواجهة الرابعة على التوالي بين الفريقين ببطولة الدوري، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة العريقة هذا الموسم، إلى 6 أهداف.

وتقاسم فاردي المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة مع المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، بفارق هدف وحيد خلف دومينيك كالفيرت ليوين وهيونغ مين سون لاعبي إيفرتون وتوتنهام هوتسبير على الترتيب، اللذين يتقاسمان صدارة القائمة.

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