"الحديدي" عن الجرارات الأمريكية: "التشكيك في أي حاجة إزعاج على الفاضي"

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على الجدل المثار على منصات التواصل الاجتماعي حول عدم مطابقة الجرارات الأمريكية للمواصفات الفنية، وبيان وزارة النقل الصادر اليوم للرد عليه، قائلة: "مش فاهمة فين المشكلة جرارات اشتريناها.. وجرار حصل فيه عطل وصلحناه؟ فين المشكلة بقى؟".





وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد،: "دي أكبر صفقة في تاريخ السكك الحديدية في مصر.. أكبر عملية تطوير ونقلة نوعية في السكك الحديدية، كنا في مكان وبقينا في نقلة نوعية تانية.. جرار باظ والوزير قعد مع الشركة، وبحثوا إمكانية الاستبدال والإصلاح وفقًا للضمان".





وتابعت: "عادي زي العربية أنت كمواطن اشترتيها وكان فيها خلل وبتبدلها وفقًا لمعايير الضمان أو بتصلحها؟، فين بقى المشكلة، أكيد يعني مش هنقعد في كل حاجة نقول اوبا صفقة الجرارات الفاسدة، ونقعد بقى نقول صفقة أسلحة فاسدة وصفقة أغذية فاسة؟.. في إيه يا جماعة إحنا مش لاقيين حاجة نعملها؟".





واستكملت الحديدي: "إحنا عايشين في نقلة نوعية كبيرة جدًا في مصر في قطاع النقل والسكة الحديد، ودي حقيقة لكن فكرة التشكيك في أي حاجة مش طبيعية حتى الجرار.. هو حضرتك مهندس وكشفت على الجرار ولقيته مستعمل مثلًا أو أخدناه من صفقة قديمة؟، والصراحة مش لازم أطلعلك مستندات عشان أرد عليك في مجلس شعب بيراقب الحكومة وفيه مواطن بيركب خدمة وشايفها بتتحسن وهو ده اللي ناخد رأيه بتتحسن الخدمة ولا لأ؟، دي مواضيع تمثل إزعاج على الفاضي".





وكانت وزارة النقل قد أكدت في بيان أن الجرارات التي تم توريدها لهيئة السكة الحديد من قبل شركة چنرال إلكتريك الأمريكية مطابقة تمامًا للمواصفات الفنية التي وضعتها الهيئة والتي تم التقييم الفني على أساسها، كما أن هذه الجرارات مناسبة تمامًا لاحتياجات الهيئة ومتطلبات التشغيل على الخطوط.



