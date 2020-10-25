الصخرة.. آخر تطورات صفقة الأهلي المنتظرة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجر أسامة جلال، مدافع إنبى، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبله خلال الموسم المقبل، فى ظل العروض التى وصلت للاعب، مؤخرا.

 

وبسؤاله عن مفاوضات الأهلى، قال فى مداخلة لبرنامج "مع الصقر" الذى يقدمه أحمد حسن على راديو مصر، إن هناك عرضا رسميا من ناد مصرى، والمفاوضات مستمرة، ولكن لا أعلم تطوراتها.

 

وأضاف أنه فى نفس الوقت هناك فريق آخر دخل بقوة فى المفاوضات مع إدارة النادى، وأتمنى أن تنتهى قريبا بما يخدم مصالح النادى، وفى نفس الوقت الاستجابة لرغبتى.

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