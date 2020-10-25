مرشح يحصل على 11 ألف و796 صوت بلجان بلدته غرب الأقصر



وحصل أحمد حمزة خليفة، مرشح مدينة القرنة، على 11 ألف، و796 صوت بعدد من اللجان التابعة لمدينة القرنة غرب الأقصر.



يذكر أن مدينة القرنة، قامت بعمل مجمع انتخابي قبيل بدء مرحلة الانتخابات، حيث تقدم عدد من الذين يرغبون في الترشح، واختيار عدد من كبار العائلات للتصويت لصالح مرشح واحد فقط، وأسفرت النتيجة عن اختيار أحمد حمزة من بين نحو 7 راغبين في الترشح.



وشهدت مدينة القرنة مسقط رأس شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، تضامنًا واسعًا وإلتفافًا حول المرشح الذي تم اختياره من قبل المجمع الانتخابي للعائلات، حيث شهد ماراثون الانتخابات تنافسًا قويًا بين المرشحين.



ولا تزال حتى الآن اللجان الانتخابية تقوم بعملية فرز الأصوات بكافة الدوائر، للإعلان النهائي عنها من قبل اللجنة العليا للانتخابات، واختيار الأعلى تصويتًا لخوض عملية الاعادة.





تواصل اللجان الفرعية بمحافظة الأقصر، فرز أصوات الناخبين، الذين أدلو بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020.