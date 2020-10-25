حصول محمد عبدالمقصود على 135 صوتًا وعبدالحميد سرحان 103 بيان إحصائي لأحد اللجان الفرعية بالغردقة (فيديو)

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
محمد طه
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رصد البيان الإحصائي للجنة الفرعية رقم 15 بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر المقامة بمدرسة النقيب مبارك الابتدائية وسط مدينة الغردقة، برئاسة المستشار موسى عبد الباري، رئيس اللجنة، المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات، فى الانتخابات البرلمانية 2020، والتي أظهرت حصول المرشح محمد محمد عبد المقصود على 135 صوتا، بينما حصل المرشح عبد الحميد سرحان على 103 أصوات، وحصل حافظ لطفي على 75 صوتا.


وتأتى تلك الأرقام وفقا للبيان الاحصائى للجنة رقم 15، مع التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.

في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.

وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.
حصول محمد عبدالمقصود على 135 صوتًا وعبدالحميد سرحان 103 بيان إحصائي لأحد اللجان الفرعية بالغردقة (فيديو)
حصول محمد عبدالمقصود على 135 صوتًا وعبدالحميد سرحان 103 بيان إحصائي لأحد اللجان الفرعية بالغردقة (فيديو)
حصول محمد عبدالمقصود على 135 صوتًا وعبدالحميد سرحان 103 بيان إحصائي لأحد اللجان الفرعية بالغردقة (فيديو)
حصول محمد عبدالمقصود على 135 صوتًا وعبدالحميد سرحان 103 بيان إحصائي لأحد اللجان الفرعية بالغردقة (فيديو)

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