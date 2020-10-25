أنشيلوتي: إيفرتون يستحق الخسارة أمام ساوثهامبتون

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:30 م
انشيلوتي
انشيلوتي
وكالات
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قال كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون الإنجليزي إن فريقه استحق الخسارة أمام ساوثهامبتون بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وأوضح أنشيلوتي في تصريحات عقب المباراة أن لاعبيه لم يظهروا بمستواهم المعتاد، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الفرنسي لوكاس ديني لاعب الفريق لم يكن يستحق الطرد خلال اللقاء.

وتلقى ديني البطاقة الحمراء في الدقيقة 71 من عمر اللقاء إثر التحامه في كرة مشتركة مع كايل ووكر-بيترز لاعب ساوثهامبتون في منتصف الملعب، ليضاعف معاناة إيفرتون، الذي كان يبحث عن تقليص الفارق.

وقال أنشيلوتي "لم نلعب بشكل جيد ، ساوثهامبتون كان أفضل منا واستحقوا الفوز".

وأضاف مدرب إيفرتون "البطاقة الحمراء كانت مزحة، لم تكن الخشونة متعمدة، بالتأكيد لم يكن هناك التحام عنيف. ربما كانت اللعبة تستحق بطاقة صفراء فقط".

وأعرب أنشيلوتي عن اعتقاده بأن مباراة الفريق الماضية أمام ليفربول، والتي شهدت إصابة الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع الفريق الأحمر، بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بالإضافة لطرد البرازيلي ريتشارليسون لاعب إيفرتون الذي تسبب في إصابة تياجو ألكانتارا، ربما كان لها تأثير.

كشف أنشيلوتي "ربما كل هذا الحديث طوال الاسبوع ضد (جوردان) بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون وضد ريتشارليسون أثر على القرار وإذا كان الأمر كذلك فهذا ليس عدلا".

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