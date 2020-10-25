نهضة بركان يسقط بيراميدز بهدف ويتوج بلقب الكونفدرالية الإفريقية

توج فريق نهضة بركان المغربي بلقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، عقب فوزه على بيراميدز بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، على استاد مولاى عبد الله بمدينة الرباط المغربية.





بدأ بيراميدز بتشكيل ضم ، كلاً من : مهدي سليمان ، أحمد أيمن منصور - علي جبر - عبد الله بكري - أحمد توفيق ، نبيل عماد دونجا - عمر جابر - محمد فاروق - محمد حمدي - عبد الله السعيد وإيريك تراوري فيما ضم تشكيل ، نهضة بركان كلاً من : زهير لعروبى، إيسوفو دايو، حمدى لعشير، العربى ناجى، زياد كروش، إسماعيل مقدم، بكر الهلالى، زكريا حدراف، عمر نمساوى، محمد عزيز، محسن ياجور.





وجاء هدف اللقاء في الدقيقة 15 من عمر المباراة، بعدما لعب عمر النمساوي كرة عرضية قوية في منطقة الجزاء تعامل معها مدافعي بيراميدز بإرتباك شديد لتصل الكرة إلى محسن ياجور الذي أسكن الكرة في شباك المهدي سليمان.

بعد الهدف حاول بيراميدز العودة للمباراة ونشط لاعبيه وتحديداً عبد الله السعيد ومحمد فاروق وتراوري لكن دفاع الفريق المغربي حال دون وصول هذه الهجمات لمرمى نهضة بركان.