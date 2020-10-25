طارق يحيى يكشف حقيقة إقالته من الزمالك
الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:07 م
الفجر الرياضي
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كشف طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك حقيقة إقالته من منصبه في الساعات الماضية.
وأضاف يحيي خلال تصريحات عبر زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"اندهشت من تداول بعض المواقع خبر اقالتي من منصبي، ولا أبحث عن مناصب في الزمالك".
وأكمل:"المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، منحني مسئوليات فنية في قطاع الناشئين وليس إدارية فقط، وأشكره على هذه الثقة".
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