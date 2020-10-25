طارق يحيى يكشف حقيقة إقالته من الزمالك





كشف طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك حقيقة إقالته من منصبه في الساعات الماضية.





وأضاف يحيي خلال تصريحات عبر زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:"اندهشت من تداول بعض المواقع خبر اقالتي ‏من منصبي، ولا أبحث عن مناصب في الزمالك".‏





وأكمل:"المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، منحني ‏مسئوليات فنية في قطاع الناشئين وليس إدارية فقط، وأشكره على هذه ‏الثقة".‏



