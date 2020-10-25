بعد الرسوم المسيئة.. تعرف على طلب عمران خان من رئيس فيسبوك

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:07 م
عمران خان
عمران خان
وكالات
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أعلنت الحكومة الباكستانية اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء عمران خان وجه رسالة لمارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، يطالب فيها بحظر أي محتوى ينطوي على التخويف من الإسلام.

 

وقال خان في الرسالة التي نشرتها أيضا الحكومة على "تويتر"، إن تزايد رهاب الإسلام يشجع التطرف والعنف في أنحاء العالم، وخاصة على منصات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك".

 

وأضاف: "أطلب منك فرض حظر مماثل على رهاب الإسلام وكراهيته على "فيسبوك" مثلما فرضته من أجل المحرقة".

 

وكان موقع "فيسبوك" قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه بصدد تحديث سياساته الخاصة بخطاب الكراهية لحظر أي محتوى ينكر المحرقة أو يحرف وقائعها.

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