"المصرى لحقوق المرأة" عن أغنية "الشرع محللي أربعة": تضرب أمان كل النساء

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:03 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن أغنية الفنان حمادة هلال "الشرع محللى أربعة"، تضرب الأمان المجتمعى للنساء داخل المجتمع المصرى، مشيرة إلى أن هذه الأغنية ستكون شعار سهل على ألسنة الناس، وتابعت:" الأغانى ممكن تعمل ثورات.

وأضافت "نهاد أبو القمصان" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، قائلة:" قول لحمادة أنه من الناس اللى بسمعهم وبحترمهم جدًا.. وأنا متأكدة تمامًا من حسن نيته..لكن الطريق إلى جنهم مفروش بالنوايا الحسنة".

وطالبت "أبو القمصان"، الفنان حمادة هلال دراسة أثر الأغانى والأفلام على اتجاهات المواطنين، مشددة على أن الأغنية تعد تهديد لقيم الأسرة المصرية وتضرب أمان كل النساء واستقراراهم في أسرهم.

اقرأ أيضًا: 

نفى الفنان حمادة هلال، الأخبار المتداولة عن شجاره مع الفنان محمد رمضان بسبب أغنية "الشرع محلل أربعة"، مُضيفًا:" مفيش خناقة وعمرى ما اتخانقت مع حد ومحمد رمضان أخويا، والأغنية عندي من 4 شهور وكنت مأجلها لأسباب منها، وفاة والدتي وأغاني غيرها تأجلت".

وقال حمادة هلال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن فكرة أغنيته لا تبيح الزواج بأربعة سيدات، ولكن الفكرة مختلفة تمامًا، وأنه عندما علم من أهل الدين بأن الاسم خطأ قام بإزالته على الفور.

وأوضح حمادة هلال، أن الفنان هاني شاكر تحدث معه هاتفيًا، وكذلك الشيخ خالد الجندي الذي أخبره بأن الكلمة تمس الشريعة الإسلامية، قائلًا:" قالي مينفعش تخسر دينك فوقتها قولته معرفش أن الموضوع بيمس الدين وتغور الغنوة وميه زيها".

أخبار تهمك

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ مناعة يعلن موعد موجة كورونا الثانية في مصر (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 14 ساعة

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ يوم

شاهد.. أول ظهور لابنة نجلاء فتحي في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 27 دقيقة

رونالد كومان يفتح النار بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 15 ساعة

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ حوالي 4 ساعات

أول ضحية لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بالعربية.. ماكرون يوجه رسالة للمسلمين بعد الإساءة للإسلام

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

منذ حوالي 13 ساعة

صدمة قوية للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستقر على 3 أجانب لتدعيم خط الهجوم

منذ حوالي 3 ساعات

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ يومين

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يومين

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:38 م

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

02:17 م

أستاذ مناعة يعلن موعد موجة كورونا الثانية في مصر (فيديو)

09:28 م

بالعربية.. ماكرون يوجه رسالة للمسلمين بعد الإساءة للإسلام

08:15 م

الأهلي يستقر على 3 أجانب لتدعيم خط الهجوم

08:00 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه