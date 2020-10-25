"المصرى لحقوق المرأة" عن أغنية "الشرع محللي أربعة": تضرب أمان كل النساء

اقرأ أيضًا:



نفى الفنان حمادة هلال، الأخبار المتداولة عن شجاره مع الفنان محمد رمضان بسبب أغنية "الشرع محلل أربعة"، مُضيفًا:" مفيش خناقة وعمرى ما اتخانقت مع حد ومحمد رمضان أخويا، والأغنية عندي من 4 شهور وكنت مأجلها لأسباب منها، وفاة والدتي وأغاني غيرها تأجلت".



وقال حمادة هلال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن فكرة أغنيته لا تبيح الزواج بأربعة سيدات، ولكن الفكرة مختلفة تمامًا، وأنه عندما علم من أهل الدين بأن الاسم خطأ قام بإزالته على الفور.



وأوضح حمادة هلال، أن الفنان هاني شاكر تحدث معه هاتفيًا، وكذلك الشيخ خالد الجندي الذي أخبره بأن الكلمة تمس الشريعة الإسلامية، قائلًا:" قالي مينفعش تخسر دينك فوقتها قولته معرفش أن الموضوع بيمس الدين وتغور الغنوة وميه زيها".



قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن أغنية الفنان حمادة هلال "الشرع محللى أربعة"، تضرب الأمان المجتمعى للنساء داخل المجتمع المصرى، مشيرة إلى أن هذه الأغنية ستكون شعار سهل على ألسنة الناس، وتابعت:" الأغانى ممكن تعمل ثورات.وأضافت "نهاد أبو القمصان" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، قائلة:" قول لحمادة أنه من الناس اللى بسمعهم وبحترمهم جدًا.. وأنا متأكدة تمامًا من حسن نيته..لكن الطريق إلى جنهم مفروش بالنوايا الحسنة".وطالبت "أبو القمصان"، الفنان حمادة هلال دراسة أثر الأغانى والأفلام على اتجاهات المواطنين، مشددة على أن الأغنية تعد تهديد لقيم الأسرة المصرية وتضرب أمان كل النساء واستقراراهم في أسرهم.