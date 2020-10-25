أسامة سرايا: برلمان 2020 جاء في وقت مناسب.. ومصر لا تنظر للخلف

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قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا، إن الدولة المصرية حريصة على استكمال بنيانها سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، حيث هناك رغبة أكيدة لدى الدولة أن تستمر في تقدمها رغم أي اهتزازات أو معوقات نتعرض لها.



وأشار "سرايا"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن عقد انتخابات مجلس النواب في ظل وجود جائحة كورونا هو رسالة للداخل والخارج أن مصر تستكمل بناء مؤسساتها، وأن مصر لا تنظر للخلف، وهناك سعي أن تكون مصر دولة ثابتة، و"تقف على قدميها".



وأشاد باهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية على مستوى مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه كلما كانت البنية التحتية أفضل كلما تقدمت مصر للأمام، مؤكدا أن برلمان 2020 جاء في وقت مناسب بعد التغيير الذي شهدته مصر في 2013.

