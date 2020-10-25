عقب الكلاسيكو.. كومان يُقحم جريزمان في صفقة مدوية

واصل النجم الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب فريق برشلونة الأداء المخيب رفقة البلوغرانا منذ الوصول إلي الكامب نو الموسم الماضي قادماً من أتلتيكو مدريد.

وشارك غريزمان بديلاً للنجم الشاب بيدري في الكلاسيكو، في الدقيقة 82 من عمر اللقا، ولم يظهر خلال الوقت المتبقي من الشوط الثاني، حيث مرر فقط ثلاث تمريرات خلال 12 دقيقة من نزولة أرضية الكامب نو.

ومن جهته فقد المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الثقة في لاعبة الفرنسي، الذي طالما خذلة داخل أرضية الميدان مما دفعة للمشاركة كبديل في المناسبات الأخيرة .

وذكر موقع " دون بالون " الإسباني أن كومان ينوي التضحية بغريزمان من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشار الموقع أن نيمار يرغب في مغادرة باريس في اسرع وقت بعد الخلافات المتتالية مع توماس توخيل المدير الفني للعملاق الباريسي .

وينتهي تعاقد نيمار رفقة باريس سان جيرمان في صيف عام 2022 مما سوف يتيح لبرشلونة فتح خطوط إتصال مع اللاعب خاصة أنه رفض كافة عروض التجديد من النادي العاصمي.

ووصل نيمار إلي حديقة الأمراء في صيف عام 2017 قادماً من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو .