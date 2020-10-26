حمادة هلال: لم أدعو لتعدد الزوجات.. ويؤكد: "اتفهمت غلط"

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements

قال الفنان حمادة هلال،إن نقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر، تواصل معه بسبب أغنية "الشرع محللى أربعة"، وطلب منه تعديل كلمة "الشخلعة"، وتابع:" أنا معرفش أن الشيخ خالد الجندى أتكلم عن الأغنية.. لكن الأستاذ هانى شاكر كلمنى بكل أدب وأحترام وقال لى نريد أن نغير كلمة شخلعة".

وأضاف "هلال" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أنه كان قد حذف هذه الكلمة من الأغنية ولكن خطأ وقع من فريق السوشيال التابع له جعله ينشر "برومو"، الأغنية الذى به كلمة "شخلعة"، وتابع:"أنا عملت أغنيتان والأخيرة لا يوجد بها هذه الكلمة وهى التي كنت أنوى طرحها".

وأشار "هلال"، إلى أن الأغنية لا تدعوا إلى تعدد الزوجات بل تحمل رسالة إيجابية تكشف الصعاب التى يتعرض لها من يتزوج أكثر من واحدة، وتابع:"هي وحدة بالأربعة لأنك هتلاقى فيها مواصفات الأربعة".

وشدد الفنان حمادة هلال، على أن استجاب لرجل الدين الذى طالبه بالابتعاد عن كلمة الشرع في أغنيته، نافيًا أن تكون أغنيته دعوة لتعدد الزوجات، وتابع:"خلتها نفسى أتزوج أربعة..وأنا مش بالغباء ده خالص علشان أخسر شريحة كبيرة من الستات".

اقرأ أيضًا:

اقرأ أيضًا:
نفى الفنان حمادة هلال، الأخبار المتداولة عن شجاره مع الفنان محمد رمضان بسبب أغنية "الشرع محلل أربعة"، مُضيفًا:" مفيش خناقة وعمرى ما اتخانقت مع حد ومحمد رمضان أخويا، والأغنية عندي من 4 شهور وكنت مأجلها لأسباب منها، وفاة والدتي وأغاني غيرها تأجلت".

وقال حمادة هلال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن فكرة أغنيته لا تبيح الزواج بأربعة سيدات، ولكن الفكرة مختلفة تمامًا، وأنه عندما علم من أهل الدين بأن الاسم خطأ قام بإزالته على الفور.

وأوضح حمادة هلال، أن الفنان هاني شاكر تحدث معه هاتفيًا، وكذلك الشيخ خالد الجندي الذي أخبره بأن الكلمة تمس الشريعة الإسلامية، قائلًا:" قالي مينفعش تخسر دينك فوقتها قولته معرفش أن الموضوع بيمس الدين وتغور الغنوة وميه زيها".


أخبار تهمك

أول ضحية لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الصخرة.. آخر تطورات صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعة و نصف

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ حوالي 11 ساعة

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

منذ حوالي 15 ساعة

أزمة كبيرة بين عبد الله السعيد ومدرب بيراميدز.. تعرف على التفاصيل

منذ 34 دقيقة

"الصحة": تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ ساعة و 6 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

بالعربية.. ماكرون يوجه رسالة للمسلمين بعد الإساءة للإسلام

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة قوية للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يستقر على 3 أجانب لتدعيم خط الهجوم

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. أول ظهور لابنة نجلاء فتحي في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ مناعة يعلن موعد موجة كورونا الثانية في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

رونالد كومان يفتح النار بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:38 م

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

"الصحة": تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

11:57 م

شاهد.. أول ظهور لابنة نجلاء فتحي في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

10:45 م

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

02:17 م

الصخرة.. آخر تطورات صفقة الأهلي المنتظرة

11:30 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه