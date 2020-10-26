حمادة هلال: لم أدعو لتعدد الزوجات.. ويؤكد: "اتفهمت غلط"

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قال الفنان حمادة هلال،إن نقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر، تواصل معه بسبب أغنية "الشرع محللى أربعة"، وطلب منه تعديل كلمة "الشخلعة"، وتابع:" أنا معرفش أن الشيخ خالد الجندى أتكلم عن الأغنية.. لكن الأستاذ هانى شاكر كلمنى بكل أدب وأحترام وقال لى نريد أن نغير كلمة شخلعة".



وأضاف "هلال" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أنه كان قد حذف هذه الكلمة من الأغنية ولكن خطأ وقع من فريق السوشيال التابع له جعله ينشر "برومو"، الأغنية الذى به كلمة "شخلعة"، وتابع:"أنا عملت أغنيتان والأخيرة لا يوجد بها هذه الكلمة وهى التي كنت أنوى طرحها".



وأشار "هلال"، إلى أن الأغنية لا تدعوا إلى تعدد الزوجات بل تحمل رسالة إيجابية تكشف الصعاب التى يتعرض لها من يتزوج أكثر من واحدة، وتابع:"هي وحدة بالأربعة لأنك هتلاقى فيها مواصفات الأربعة".



وشدد الفنان حمادة هلال، على أن استجاب لرجل الدين الذى طالبه بالابتعاد عن كلمة الشرع في أغنيته، نافيًا أن تكون أغنيته دعوة لتعدد الزوجات، وتابع:"خلتها نفسى أتزوج أربعة..وأنا مش بالغباء ده خالص علشان أخسر شريحة كبيرة من الستات".



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نفى الفنان حمادة هلال، الأخبار المتداولة عن شجاره مع الفنان محمد رمضان بسبب أغنية "الشرع محلل أربعة"، مُضيفًا:" مفيش خناقة وعمرى ما اتخانقت مع حد ومحمد رمضان أخويا، والأغنية عندي من 4 شهور وكنت مأجلها لأسباب منها، وفاة والدتي وأغاني غيرها تأجلت".



وقال حمادة هلال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن فكرة أغنيته لا تبيح الزواج بأربعة سيدات، ولكن الفكرة مختلفة تمامًا، وأنه عندما علم من أهل الدين بأن الاسم خطأ قام بإزالته على الفور.



وأوضح حمادة هلال، أن الفنان هاني شاكر تحدث معه هاتفيًا، وكذلك الشيخ خالد الجندي الذي أخبره بأن الكلمة تمس الشريعة الإسلامية، قائلًا:" قالي مينفعش تخسر دينك فوقتها قولته معرفش أن الموضوع بيمس الدين وتغور الغنوة وميه زيها".





