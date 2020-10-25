الأردن يستبعد استمرار حظر التجول لفترة طويلة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:49 م
بوابة الفجر
وكالات
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استبعد مدير عمليات خلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني العميد مازن الفراية، خيار فرض حظر التجول الشامل لفترة طويلة.

 

وأوضح الفراية لبرنامج "صوت المملكة"، أن "حظر التجول الشامل لفترة طويلة، مكلف اقتصاديا، ويصعب تحمله".

 

وقال: "لا تغيير على توقيت الحظر الجزئي، بعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي حتى الآن".

 

من جهته، أعلن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بشر الخصاونة، أن "ساعات حظر التجول ستبدأ من العاشرة مساء للمؤسسات، والحادية عشرة للأفراد، وحتى السادسة صباحا جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة الذي يفرض فيه حظر تجوال شامل حتى نهاية العام الحالي".

 

وشهد المنحنى الوبائي في الأردن مؤخرا ارتفاعا مضطردا، حيث بلغ إجمالي الإصابات بكورونا 48930 حالة، بالإضافة إلى 508 حالات وفاة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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