فيورنتينا يهزم أودينيزي بثلاثية مثيرة في الكالتشيو





حقق فريق فيورنتينا فوزا صعبا على نظيره أودينيزي بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.





وعلى ملعب (أرتيميو فرانكي)، سجّل لأصحاب الأرض كل من جايتانو كاستروفيلي هدفين (ق11 وق51) ونيكولا ميلينكوفيتش (ق21).





بينما أحرز اللاعب ستيفانو أوكاكا هدفي الضيوف في الدقائق (43 و86).





وبهذا الفوز، رفع فيورنتينا رصيده من النقاط إلى 7 في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 3 نقاط في المركز الـ18.



