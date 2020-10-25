الثلاثاء.. قطع المياه عن مدينة قليوب لمدة 10 ساعات

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الأحد، انقطاع المياه عن مركز ومدينه قليوب، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء القادم، وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم.



وأوضحت الشركة، فى بيان لها اليوم، أن الانقطاع نظرًا لأعمال إصلاح العطل المفاجئ بخط الطرد لمحطة كوم أشفين قطر 1200مم.



وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



وأضافت الشركة، أنه سيجرى توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الإتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.