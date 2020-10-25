"الباز" يهدد دعاء حسن بمكالمة صوتية تنسف علاقتها بأيمن نور

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:37 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز، إنه يمتلك مجموعة من التسريبات تفضخ علاقة أجراء الإخوان بالخارج، لافتًا إلى أن هناك من تلك التسجيلات ما يكشف انحطاط وسفالة هؤلاء الأجراء، ويشيب لها الولدان.

وأضاف الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أنه يمتلك تسريبًا صوتيًا لدعاء حسن زوجة الهارب أيمن نور ينسف علاقتهما الزوجية، متابعًا: "معايا مكالمة صوتية تخلي دعاء حسن دي متقعدش في بيت أيمن نور 3 دقايق".

ولفت إلى أن هناك تسجيلات لا يمكن عرضها على الهواء بسبب انحطاط هؤلاء الأجراء، لافتًا إلى أن ما يتم إذاعته هدفه فقط أن يكشف زيف هذه الجماعة وانحطاطها.

وفي وقت سابق، قال الإعلامي محمد الباز، إن الهارب هشام عبدالله يستخدم دعاء خليفة، عضو تمرد، ويقومون بعرض مقاطع صوتية بلا أي مصداقية، لافتا إلى أن "دعاء" في ورطة، وتظن أن الخروج منها ببث فيديوهات تقوم فيها بتشويه عدد من الأشخاص.

وأضاف،" "تحدثت عن راتبي، وأنا أقول إن كلام إعلام إسطنبول لا يؤثر فيا، وكل ده لا يعنيني، لأنني أمام مجموعة من الكذبة"، ونمرة محمد علي فشلت، فقرر إعلام الإخوان أن يأتي بدعاء خليفة لتقوم بنمرة أخرى.

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