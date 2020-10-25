حمادة هلال: "أنا كنت هشيل كلمة الشخلعة من أغنية "الشرع محللى أربعة"

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الفنان حمادة هلال، إن أغنية "الشرع محللى أربعة"، تحمل رسالة إيجابية وليست سلبية كما يعتقد البعض، مشددًا على أنه يعمل دائمًا على حماية سمعته وحريص كل الحرص على احترام محبيه ومن يستمع له.

وأضاف "هلال" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، قائلًا:" أنا منذ سنوات عارف أحافظ على سمعتى وجمهورى وبيتى ومش بحب أزعل اى حد يحبنى".

وأكد "هلال"، أن فريق السوشيال ميديا الخاص به نشر "برومو"، الأغنية التي كان ينوى حذف كلمة "الشخلعة" منها، وتابع:" كنت هعدل كلمة الشخلعة وأنا بعد يوم من نشر البرومو بيوم واحد أنا شلته".

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نفى الفنان حمادة هلال، الأخبار المتداولة عن شجاره مع الفنان محمد رمضان بسبب أغنية "الشرع محلل أربعة"، مُضيفًا:" مفيش خناقة وعمرى ما اتخانقت مع حد ومحمد رمضان أخويا، والأغنية عندي من 4 شهور وكنت مأجلها لأسباب منها، وفاة والدتي وأغاني غيرها تأجلت".

وقال حمادة هلال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن فكرة أغنيته لا تبيح الزواج بأربعة سيدات، ولكن الفكرة مختلفة تمامًا، وأنه عندما علم من أهل الدين بأن الاسم خطأ قام بإزالته على الفور.

وأوضح حمادة هلال، أن الفنان هاني شاكر تحدث معه هاتفيًا، وكذلك الشيخ خالد الجندي الذي أخبره بأن الكلمة تمس الشريعة الإسلامية، قائلًا:" قالي مينفعش تخسر دينك فوقتها قولته معرفش أن الموضوع بيمس الدين وتغور الغنوة وميه زيها".

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