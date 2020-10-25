الفرق بين أعراض البرد والإنفلونزا الموسمية وأعراض فيروس كورونا

تحدث الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الدولة للشؤون الصحية عن الفرق بين أعراض البرد والانفلونزا وبين أعراض فيروس كورونا المستجد.





وقال تاج الدين إن أعراض الزكام هي احتقان خفيف في الحلق وارتفاع طفيف في درجة الحرارة، ولا يوجد ألم في العظام، بينما أعراض الأنفلونزا الموسمية ، وارتفاع في درجة الحرارة ، وألم في العظام والسعال والتعب والصداع واحتقان الأنف والتهاب الحلق والتقيؤ والإسهال.





وأوضح أن أعراض فيروس كورونا تشبه أعراض الأنفلونزا الموسمية في بعض الأعراض مثل الحمى والسعال الجاف وضيق التنفس والتهاب الحلق وآلام العضلات وفقدان حاسة الشم والتذوق ، مشيرا إلى أن الطبيب المختص يمكن تمييز أعراض كورونا.





أكد مستشار الشؤون الصحية برئيس الجمهورية أن مشاركة مصر في الحصول على لقاح آمن لفيروس كورونا موجودة ولا داعي للقلق ، مشيرا إلى أن الرئيس يراقب باستمرار كل خطوة في السجل الصحي ويوجه دائمًا توفير المستلزمات الطبية وأشكال التعايش ، ويضع صحة المواطن في المقدمة.





وأضاف: هناك خوف من دخول فصل الشتاء ، وعلى المواطنين اتخاذ جميع الاحتياطات في الفترة القادمة ، والتهوية الجيدة ، وعدم إغلاق النوافذ ، والالتزام بالمباعدة الاجتماعية ، وارتداء الكمامة ، وعدم المصافحة أثناء الاجتماع ، مع غسل اليدين بشكل متكرر لمدة لا تقل عن 20 ثانية ، وكن على اطلاع بكل تطورات فيروس كورونا من مصادرها الرسمية والالتزام بإرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.





أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج متماثل للشفاء من المستشفيات بعد تلقيه العناية الطبية اللازمة وشفائه وفق توجيهات منظمة الصحة العالمية ، مما رفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98813 حالة حتى أمس.





وقال مجاهد إنه بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020 ، فإن اختفاء الأعراض لمدة 10 أيام بعد الإصابة يعد مؤشرا على تعافي المريض من فيروس كورونا.



