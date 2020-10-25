عبد القادر شهيب: "لسه فيه خلايا نائمة في مصر" (فيديو)

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الكاتب عبد القادر شهيب، إننا نستهين بخطر الإخوان ونتصور أننا قضينا عليهم أو أنهم أخذوا الدرس وسوف يتعظون ويعودون مواطنين اسوياء.

وأضاف الكاتب عبد القادر شهيب، خلال لقائه مع الإعلاميان عمرو عبد الحميد ونشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن تنظيم الإخوان منذ نشأته الأولى منذ أن أسسه حسن البنا وهو تنظيم غير وطني، ويجب أن ندرك كمصريين حكومة ودولة وشعب هذه الحقيقة، مشيرا إلى أنه مازال يوجد خلايا نائمة في مصر.

وأوضح أن سيد قطب أحيا التنظيم السري لجماعة الإخوان مرة أخرى، وجعله تنظيما مسلحا وصل الأمر به لتفجير القناطر الخيرية، لإسقاط نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والتخلص منه.

وأشار إلى أن الرئيس السادات أفرج عن قادة الإخوان والسماح لهم بالعمل في مؤسسات الدولة المصرية، وهذه كانت خطيئة كبرى تسبب فيها السادات.

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