إسبانيا تعلن حالة الطوارئ الصحية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
وكالات
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قررت الحكومة الإسبانية اليوم الأحد، إعلان حالة الطوارئ الصحية وحظر التجول في جميع أنحاء البلاد باستثناء جزر الكناري، سعيا للسيطرة على تفشي الفيروس في البلاد.

 

وأشارت الحكومة في بيان مقتضب، إلى أن "حظر التجول سيبدأ من الساعة 11 مساء وحتى السادسة صباحا مع إتاحة المجال للمناطق لتقريب أو تأخير موعده ساعة واحدة تبعا للظروف المحلية".

 

وتخطى عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" في إسبانيا عتبة المليون و110372 إصابة، لتصبح أول دولة أوروبية والسادسة عالميا، التي تسجل هذا العدد من المرضى، فيما تجاوز عدد الوفيات 34752 حالة.

 

وأكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن "حالة الطوارئ الصحية ستسري حتى شهر مايو المقبل".

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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