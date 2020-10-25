بورصة مسقط تنهي أول تعاملات الأسبوع على ارتفاع

انهت بورصة مسقط أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، على ارتفاع ليصعد المؤشر بنسبة 0.19 بالمائة عند مستوى 3564.11 نقطة، رابحاً 6.72 نقطة، عن مستوياته بنهاية جلسة الخميس الماضي.





ودعم صعود المؤشر الأداء الإيجابي للقطاعين الصناعة والخدمات؛ ليصعد الأول 0.79 بالمائة؛ مع صدارة ريسوت للأسمنت للرابحين اليوم بنسبة 8.51 بالمائة، وارتفع جلفار للهندسة 2.63 بالمائة.





وصعد مؤشر قطاع الخدمات 0.24 بالمائة؛ مدفوعًا بارتفاع سيمبكورب صلالة بنسبة 3.64 بالمائة، وارتفع ظفار لتوليد الكهرباء 2.75 بالمائة.





على الجانب الآخر، تراجع مؤشر القطاع المالي وحيداً بنسبة 0.05 بالمائة؛ مع تراجع تقدم سهم الخليجية للاستثمار على المتراجعين اليوم بنسبة 9.38 بالمائة، والشرقية للإستثمار 2.94 بالمائة.





وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 3.11 مليون سهم، مقابل 7.89 مليون سهم بالجلسة الماضية، بينما ارتفعت قيمة التداولات إلى 404.96 الف ريال، مقارنة بنحو 826.58 ألف ريال بجلسة الخميس الماضي.





وتصدر سهم بنك نزوى الأسهم الأنشط حجماً اليوم، بتداول 745.77 مليون سهم، فيما تصدر ظفار للكهرباء النشاط قيمةً بنحو 74.987 ألف ريال.