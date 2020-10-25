بورصة مسقط تنهي أول تعاملات الأسبوع على ارتفاع

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
Advertisements
انهت بورصة مسقط أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، على ارتفاع ليصعد المؤشر بنسبة  0.19 بالمائة عند مستوى 3564.11 نقطة، رابحاً 6.72 نقطة، عن مستوياته بنهاية جلسة الخميس الماضي.

ودعم صعود المؤشر الأداء الإيجابي للقطاعين الصناعة والخدمات؛ ليصعد الأول 0.79 بالمائة؛ مع صدارة ريسوت للأسمنت للرابحين اليوم بنسبة 8.51 بالمائة، وارتفع جلفار للهندسة 2.63 بالمائة.

وصعد مؤشر قطاع الخدمات 0.24 بالمائة؛ مدفوعًا بارتفاع سيمبكورب صلالة بنسبة 3.64 بالمائة، وارتفع ظفار لتوليد الكهرباء 2.75 بالمائة.

على الجانب الآخر، تراجع مؤشر القطاع المالي وحيداً بنسبة 0.05 بالمائة؛ مع تراجع تقدم سهم الخليجية للاستثمار على المتراجعين اليوم بنسبة 9.38 بالمائة، والشرقية للإستثمار 2.94 بالمائة.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 3.11 مليون سهم، مقابل 7.89 مليون سهم بالجلسة الماضية، بينما ارتفعت قيمة التداولات إلى 404.96 الف ريال، مقارنة بنحو 826.58 ألف ريال بجلسة الخميس الماضي.

وتصدر سهم بنك نزوى الأسهم الأنشط حجماً اليوم، بتداول 745.77 مليون سهم، فيما تصدر ظفار للكهرباء النشاط قيمةً بنحو 74.987 ألف ريال.

أخبار تهمك

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يومين

رونالد كومان يفتح النار بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يستقر على 3 أجانب لتدعيم خط الهجوم

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أول ضحية لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ مناعة يعلن موعد موجة كورونا الثانية في مصر (فيديو)

منذ 39 دقيقة

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة قوية للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعة

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ يومين

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ حوالي 8 ساعات

بالعربية.. ماكرون يوجه رسالة للمسلمين بعد الإساءة للإسلام

منذ أقل من ساعتين

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:38 م

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

أستاذ مناعة يعلن موعد موجة كورونا الثانية في مصر (فيديو)

09:28 م

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

02:17 م

بالعربية.. ماكرون يوجه رسالة للمسلمين بعد الإساءة للإسلام

08:15 م

الأهلي يستقر على 3 أجانب لتدعيم خط الهجوم

08:00 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه