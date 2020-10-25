شاهد.. أول ظهور لابنة نجلاء فتحي في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

ظهرت ياسمين أبو النجا ابنة الفنانة نجلاء فتحي في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي وذلك مع زوجها محمد خضر.





وآثارا الثنائي ياسمين أبو النجا و زوجها بإطلالة غريبة حيث تحدث عنها مواقع التواصل الاجتماعي فكان زوجها في الصورة حامل لحذائها وظهرت حافية القدمين بفستان متألق وباهظ.





وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.





وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.