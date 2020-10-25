بمبلغ بسيط.. باريس يُؤمن بقاء مبابي برونالدو





وضع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خطة الإبقاء على كيليان مبابي داخل حديقة الأمراء خلال الصيف المقبل.

وبدأ مبابي خطة التفاوض مع أندية ريال مدريد الإسباني، يوفنتوس الإيطالي، ليفربول الإنجليزي، من أجل تحديد وجهته المقبلة في حال مغادرة العملاق الفرنسي.

ولا يشعر اللاعب صاحب الـ 21 بالارتياح داخل النادي العاصمي بعد فشل تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا منذ الوصول إلي النادي في صيف عام 2018.

ومن جهته وضع ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان توقيعاً، يُذجب من خلالة نجم الفريق الأول نحو الجديد حتي عام 2025.

وذكر موقع " دون بالون " أن باريس يستهدف التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي من أجل تأمين بقاء مبابي داخل صفوف الفريق الموسم المقبل.

وأشار الموقع أن ناصر الخليفي ليس لدية ما يمنع عن دفع 70 مليون يورو للسيدة العجوز من أجل حسم الصفقة.

حيث يحتاج البيانكونيري لتك الأموال من أجل الخروج من الأزمة الإقتصادية التي ضربت الفرق الإيطالية بعد تفشي فيروس كورونا.

وينتهي تعاقد رونالدو رفقة السيدة العجوز في عام 2022, فيما ينتهي تعاقد مبابي مع باريس في نفس العام، وستكون ضربة البرتث والنادي العاصمي فرصة مثالية من أجل بقاء النجم الشاب داخل حديقة الأمراء وتحقيق حلمة مع اللعب بجوار قدوته.

يذكر أن رونالدو قد قرر الإعتزال عقب نهاية كأس العالم 2022 والتي من المقرر إقامتها في قطر .