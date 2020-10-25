بعد انتقاله إلى اتحاد جدة.. ماذا قدم "نيستا العرب" أحمد حجازي طوال مسيرته الكروية؟ (أرقام)

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 09:51 م
أحمد حجازي
أحمد حجازي
علاء خليف
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أعلن نادي اتحاد جدة السعودي اليوم الأحد، تعاقده رسميًا مع الدولي المصري أحمد حجازي مدافع منتخب مصر ووست بروميتش ألبيون الإنجليزي، لتدعيم دفاعات الفريق بالموسم الحالي.
وكشف النادي السعودي عن تعاقده مع "حجازي" عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التدوينات القصيرة بنشر فيديو للقطات من مسيرة اللاعب وعلق عليه: "عندك خبر.. حجازي بقي نمر".

وذكرت تقارير صحفية أن صفقة انتقال أحمد حجازي إلى اتحاد جدة كلفت خزينة النادي السعودي 4 مليون جنيه إسترليني سيحصل عليها النادي الإنجليزي، بينما سيتقاضي اللاعب المصري راتبًا أسبوعيًا مع ناديه الجديد تبلغ قيمته 70 ألف جنيه إسترليني.

ماذا قدم "حجازي" خلال مشواره الكروي قبل الانتقال إلى الاتحاد؟

أحمد حجازي صاحب الـ29 عامًا من أبناء قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، تم تصعيده للفريق الأول للدراويش عام 2009، ولعب مع الفريق 35 مباراة، وصنع هدفين، حصل على 5 بطاقات صفراء وتعرض للطرد مرتين، في إجمالي دقائق لعب فعلية 2628 دقيقة.

رحل "حجازي" عن النادي الإسماعيلي عام 2012 لخوض تجربة احترافية في صفوف نادي فيورنتينا الإيطالي لكنه لم يحصل على فرصة حقيقية للمشاركة مع الفريق وخاض 4 مباريات فقط، وانتقل لنادي بروجيا على سبيل الإعارة ولعب معه 10 مباريات، قبل عودته لمصر وانضمامه للأهلي.

انضم مدافع منتخب مصر إلى النادي الأهلي عام 2015 ولعب مع الفريق الأحمر 56 مباراة وسجل هدفين، وصنع هدف وحيد، وحصل على 7 بطاقات صفراء، وتوج مع الفريق بلقب الدوري الممتاز مرتين، وكأس مصر وكأس السوبر المصري.

انتقل حجازي إلى نادي وست بروميتش على سبيل الإعارة عام 2017 ، قبل التعاقد معه بشكل نهائي في العام التالي، ولعب مع الفريق 104 مباراة، سجل 4 أهداف، وصنع هدفين، وحصل على 11 بطاقة صفراء وتعرض للطرد مرتين، وصعد مع الفريق للدوري الإنجليزي هذا الموسم.

أما على المستوي الدولي لعب حجازي 59 مباراة مع منتخب مصر بداية من عام 2011، وسجل هدفين وصنع مثلهما وحصل على 6 بطاقات صفراء.

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وست بروميتش الدوري السعودي اتحاد جدة أحمد حجازي

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