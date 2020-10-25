رئيس مركز أبو جلال يطلق حملة "الصلاة نور"

أطلق رئيس مركز أبو جلال فيحان بن سلطان الشغَّار، حملة "الصلاة نور" التي ينفذها مكتب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المركز.

جاء ذلك خلال استقباله, مشرف مكتب هيئة أبو جلال ماجد بن عبدالله الدماسي اليوم في المركز، واستمع رئيس المركز لشرح موجز عن الحملة وأهدافها ورسالتها.

وتقدم حملة "الصلاة نور" برامج ميدانية توعوية للتنويه بأهمية الصلاة وفضائلها والمحافظة عليها، كما تشارك الجهات الحكومية والخاصة بتفعيل هذه الحملة التي تستمر ستة أشهر من خلال نشر مواد توعوية إلكترونياً في وسائل الاتصال المتنوعة.

وثمن الشغار ما تقوم به الهيئة من جهود توعوية، منوهاً بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من دعم للقيام بمهامها.