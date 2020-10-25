أحمد موسى يرد على كذب قناة الجزيرة: "لو دكر يا تميم اعمل انتخابات عندك" (فيديو)

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 09:47 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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رد الإعلامي احمد موسى، على فضائح قناة تميم القطرية، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة فبركت فيديو، وأدعت وجود رشاوي انتخابية في عدد من اللجان في محافظة القاهرة.

وقال موسى خلال ةقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الجزيرة عملت انتخابات في القاهرة اليوم من غير ما نعرف، مؤكدا أن "الانتخابات في القاهرة الشهر المقبل".

ولفت موسى إلى أن الكذب على قناة الجزيرة ليل ونهار ولو معملوش كده تبقى قناة محترمة وتكون حينها مش الجزيرة.

واستطرد موسى، أنا لو مسئول عن القناة أفركشها وأعزل القائمين على عمل الفيديو، مشيرا إلى أن قنوات الإخوان «لبست الفيديو المفبرك».

وتابع موسى، أنا بعمل انتخابات في مصر ولكن قطر مفيهاش انتخابات منذ 1970، لا أبو تميم ولا جده جاءوا للحكم بانتخابات مردفا:"لو دكر يا تميم اعمل انتخابات عندك".

وأردف موسى، "اعمل يا تميم انتخابات وصناديق ومنافسة واعمل قائمة موحدة مع أن قطر كلها قائمة واحدة، ورينا قاعدة بيانات انتخابية في قطر أو أعمل أي انتخابات".

من جهة أخرى، انطلق اليوم، ثاني أيام المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في 14 محافظة تشمل الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وأنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.

واعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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