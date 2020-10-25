إغلاق صناديق الاقتراع بعد إنتهاء اليوم الثاني بالفيوم

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أغلقت اللجان الانتخابية في محافظة الفيوم، صناديق الاقتراع بعد انتهاء اليوم الثاني من المارثون الإنتخابي لمجلس النواب وسط إجراءات احترازية مشددة.



وشهدت اللجان الانتخابية في محافظة الفيوم، اقبال كبير اصطفاف الناخبين بطوابير على مسافات طويلة، مع قرب نهاية الفترة الثانية من اليوم الثاني.

