إغلاق صناديق الاقتراع بعد إنتهاء اليوم الثاني بالفيوم

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 09:44 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
أغلقت اللجان الانتخابية في محافظة الفيوم، صناديق الاقتراع بعد انتهاء اليوم الثاني من المارثون الإنتخابي لمجلس النواب وسط إجراءات احترازية مشددة.

وشهدت اللجان الانتخابية في محافظة الفيوم، اقبال كبير اصطفاف الناخبين بطوابير على مسافات طويلة، مع قرب نهاية الفترة الثانية من اليوم الثاني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

رونالد كومان يفتح النار بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعة

خبر سار للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 12 ساعة

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ يومين

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يومين

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ يوم

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

منذ حوالي 12 ساعة

بالعربية.. ماكرون يوجه رسالة للمسلمين بعد الإساءة للإسلام

منذ أقل من ساعتين

صدمة قوية للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ مناعة يعلن موعد موجة كورونا الثانية في مصر (فيديو)

منذ 38 دقيقة

الأهلي يستقر على 3 أجانب لتدعيم خط الهجوم

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أول ضحية لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:38 م

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

أستاذ مناعة يعلن موعد موجة كورونا الثانية في مصر (فيديو)

09:28 م

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

02:17 م

بالعربية.. ماكرون يوجه رسالة للمسلمين بعد الإساءة للإسلام

08:15 م

الأهلي يستقر على 3 أجانب لتدعيم خط الهجوم

08:00 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه