إغلاق صناديق الاقتراع بعد إنتهاء اليوم الثاني بالفيوم
الأحد 25/أكتوبر/2020 - 09:44 م
ريهام على
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أغلقت اللجان الانتخابية في محافظة الفيوم، صناديق الاقتراع بعد انتهاء اليوم الثاني من المارثون الإنتخابي لمجلس النواب وسط إجراءات احترازية مشددة.
وشهدت اللجان الانتخابية في محافظة الفيوم، اقبال كبير اصطفاف الناخبين بطوابير على مسافات طويلة، مع قرب نهاية الفترة الثانية من اليوم الثاني.
وشهدت اللجان الانتخابية في محافظة الفيوم، اقبال كبير اصطفاف الناخبين بطوابير على مسافات طويلة، مع قرب نهاية الفترة الثانية من اليوم الثاني.
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