"البعثة الدولية": لا يوجد مخالفات تشكك في نزاهة الانتخابات البرلمانية

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قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والمتحدث باسم البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات البرلمانية، إنه لم يتم تلقى شكاوى من المتابعين الدوليين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن معايير النزاهة تحققت في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب طبقا للمعايير الدولية.



وأضاف عقيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد باز في برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، اليوم الأحد، أنه لم يتم استخدام الحبر الفسفوري فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بسبب جائحة فيروس كورونا.



وشدد رئيس مؤسسة ماعت للسلام والمتحدث باسم البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات البرلمانية على أنه لا يوجد مخالفات تشكك فى نزاهة الانتخابات البرلمانية.



وانطلق اليوم ثاني أيام المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في 14 محافظة تشمل الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.



وأنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.



واعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.



وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.



وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

