عرب الرمل يعلن تشكيل الجهاز المعاون قبل حسم المدير الفني بالقسم الثث

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 09:39 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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أعلن مجلس إدارة نادي عرب الرمل، برئاسة محمد حجاج، تشكيل أفراد الجهاز المعاون، الذي سيقود الفريق الأول لكرة القدم، بالموسم الجديد، من دوري القسم الثالث.


ومن المقرر أن بتولى السيد إمام مهمة المدرب العام ومدربا للأحمال، ومحروس عبد السميع مدربا للحراس، وايهاب قاعود مدير اداري، وعبد الله مأمون مديرا للكره.

ويفاضل عرب الرمل بين عدد من المدربين لخلافة الثنائي شريف رضا، ومحمد الجمال، عقب رح يلهما لقيادة غزل شبين، أبرزهم الشافعي عبد المجيد، وباسم عبد الستار، ومحمد صلاح نبوي، ومحمد صلاح.

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