قائد المنتخب السابق عن تألق موسيماني: الأهلي من يصنع المدربين

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 09:31 م
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
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أشاد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي والذي قاد الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "فايلر بعد فترة كورونا تسبب في حالة استرخاء شديدة، لكن موسيماني لديه طموح ودوافع كبيرة، ويرغب في تحقيق بطولة مع النادي الأهلي ولذلك ظهر الفريق بمستوى جيد أمام الوداد".

وواصل: "شخصية النادي الأهلي كانت حاضرة وبقوة في مباراتي الوداد خصوصا لقاء الذهاب، ولقاء الإياب ظهر الفريق بشكل جيد وأكثر هدوءا".

وتابع:" موسيماني كان يعلم الكثير عن الأهلي، ويعلم الكثير عن الفريق واللاعبين، وهو ما سهل مأمورية المدرب مع الفريق".

وأكمل: "في اللقاء الأول الأهلي لعب بضغط عالٍ، ولكن في الإياب ظهر الفريق في حالة هدوء خاصة بعد هدف مروان محسن".

وأردف: "تألق حسين الشحات أيضا وهو يمتلك قدرات عالية، وسجل هدفا رائعا رغم أن أفشة كان بجواره، لكن نتيجة المباراة ساهمت في احراز هذا الهدف، والأهلي لا يريد التفريط في البطولة".

واستطرد: "الأهلي هو من يصنع المدربين، وأي مدرب قادر على التتويج ببطولة، كرة القدم لابد أن يكون فيها رُقي، الانتقادات الموجهة للمدرب السابق رينيه فايلر أمر غير جيد، والأهلي يستحق الوصول للمباراة النهائية".



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