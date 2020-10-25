بعد قليل.. المؤتمر الختامي لغرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعد قليل، المؤتمر الختامي لغرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب، تستعرض فيه سير العملية الانتخابية وما رصدته غرفة العمليات المركزية منذ بداية التصويت بمحافظات المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب 2020.



وكانت قد بدأت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت مرحلتها الأولى في الداخل، أمس السبت، بـ 1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

