بسمة تتألق في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:51 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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حرصت الفنانة بسمة على حضور ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي حيث تألقت وأبهرت الجميع بفستان متألق.

وظهرت بسمة بفستان طويل من الستان وهو باللون الأخضر الداكن وذلك في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي.

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.

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