بدء فرز أصوات الناخبين في انتخابات مجلس النواب بالبحيرة (صور)

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بدأت قبل قليل، أعمال فرز أصوات الناخبين فى انتخابات مجلس النواب 2020 داخل 653 مركز انتخابي وذلك من خلال عدد 1296 لجنة فرعية، بعد إغلاق لجان الاقتراع فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب.



ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في محافظة البحيرة 4 مليون و12 ألف و338 ناخب، بإجمالي عدد المراکز الإنتخابية 653 لجنة وعدد الدوائر 9 واللجان الفرعية 1296 لجنة، حيث يتنافس عدد 214 مرشحا في 9 دوائر علي 18 مقاعد فردية بالمحافظة.



الدائرة الأولي ومقرها قسم دمنهور وتضم مركز وقسم دمنهور 36 مرشحا للمنافسة على 3 مقاعد، الدائرة الثانية ومقرها قسم كفر الدوار وتضم مركز وقسم كفر الدوار 29 مرشحا للمنافسة على 3 مقاعد، الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص وتضم مركزا أبو حمص وادكو 23 مرشحا للمنافسة على مقعدين.



الدائرة الرابعة ومقرها مركز المحمودية وتضم مراكز المحمودية ورشيد والرحمانية 26 مرشحا للمنافسة على مقعدين، الدائرة الخامسة ومقرها مركز حوش عيسى وتضم مركز حوش عيسى 16 مرشحا للمنافسة على مقعد واحد، الدائرة السادسة ومقرها مركز الدلنجات وتضم مركز الدلنجات 16 مرشحا للمنافسة على مقعد واحد.



الدائرة السابعة ومقرها مركز أبو المطامير وتضم مراكز أبو المطامير ووادي النطرون وغرب النوبارية 21 مرشحا للمنافسة على مقعدين، الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود وتضم مركزا إيتاي البارود وشبراخيت 22 مرشحا للمنافسة على مقعدين، الدائرة التاسعة ومقرها مركز كوم حمادة وتضم مركزا كوم حمادة وبدر 25 مرشحا للمنافسة على مقعدين.



وكان اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، أكد على استمرار رفع درجه الاستعداد بجميع غرف العمليات الفرعية والغرفة المركزية والتواصل من خلال الفيديوكونفرانس مع جميع اللجان الانتخابية بكافة مدن ومراكز المحافظة، وأنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية بمقرات اللجان الإنتخابية.



كما أكد أن مقرات اللجان العامة بالدوائر الإنتخابية التسع بالمحافظة جاهزة عقب انتهاء اليوم الثانى وغلق صناديق الاقتراع، مع تكثيف اعمال النظافة والتعقيم بها وتوفير مولد كهرباء احتياطى بكافة المقرات.