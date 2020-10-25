رسميا.. اتحاد جدة يعلن تعاقده مع أحمد حجازي

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 09:27 م
احمد حجازي
احمد حجازي
أمل الحلفاوي
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أعلن نادي اتحاد جدة بشكل رسمي التعاقد مع أحمد حجازي لاعب فريق ويست بروميتش البيون الإنجليزي.

ووقع حجازي على عقود انتقاله إلى الاتحاد السعودي لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وكشفت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية أن الاتحاد سيدفع إلى نادي ويست بروميتش، مبلغ 4 مليون جنيه استرليني، مقابل ضم أحمد حجازي.

كما أوضحت التقارير الإنجليزية أن اللاعب المصري سوف يحصل على مبلغ 70 ألف جنيه استرليني كراتب أسبوعي.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة نظيره أبها، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، بعدما خسر أمام الاتفاق بهدفين مقابل هدف، وتعادل أمام الفتح بهدفين، في الجولة الأولى والثانية على الترتيب.





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