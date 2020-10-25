رسميا.. اتحاد جدة يعلن تعاقده مع أحمد حجازي
الأحد 25/أكتوبر/2020 - 09:27 م
أمل الحلفاوي
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أعلن نادي اتحاد جدة بشكل رسمي التعاقد مع أحمد حجازي لاعب فريق ويست بروميتش البيون الإنجليزي.
ووقع حجازي على عقود انتقاله إلى الاتحاد السعودي لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.
وكشفت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية أن الاتحاد سيدفع إلى نادي ويست بروميتش، مبلغ 4 مليون جنيه استرليني، مقابل ضم أحمد حجازي.
كما أوضحت التقارير الإنجليزية أن اللاعب المصري سوف يحصل على مبلغ 70 ألف جنيه استرليني كراتب أسبوعي.
ويستعد اتحاد جدة لمواجهة نظيره أبها، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، بعدما خسر أمام الاتفاق بهدفين مقابل هدف، وتعادل أمام الفتح بهدفين، في الجولة الأولى والثانية على الترتيب.
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