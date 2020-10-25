بدء عمليات فرز الأصوات الانتخابية في ماراثون النواب بالبحر الأحمر (فيديو)





أغلقت اللجان الانتخابية في محافظة البحر الأحمر، صناديق الاقتراع بعد انتهاء اليوم الثاني من المارثون الإنتخابي لمجلس النواب وسط إجراءات احترازية مشددة.وشهدت اللجان الانتخابية في محافظة البحر الأحمر، اقبال كبير اصطفاف الناخبين بطوابير على مسافات طويلة، مع قرب نهاية الفترة الثانية من اليوم الثاني.وكانت شهدت لجان إنتخابات مجلس النواب، الدائرة الشمالية، المتمثلة في رأس غارب والغردقة، التى تضم الدائرة الشمالية إقبالا كبيرا من المواطنين الفترة المسائية من إنتخابات مجلس النواب فى اليوم الثانى على التوالى.وشهدت لجنة محمد الطيب الرسمية للغات بمدينة الغردقة إقبالا ملحوظًا من السيدات والشباب وكبار السن، كما شهدت لجان رأس غارب حشود كبيرة من السيدات والرجال على عملية التصويت.كان وصل القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر إلى اللجان الفرعية في الساعة التاسعه صباحا وتم فتح اللجان في الموعد المحدد أمام الناخبين.ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع محكمة البحر الاحمر اقامة بأحد فنادق الغردقة للقضاة كما وفرت سيارات لنقل القضاة من فندق الإقامة اللي اللجان كما تم توفير كمامات للناخبين وذلك تسيرا لهم لأداء مهمتهم لانجاح العملية الانتخابية.وتفقد المستشار اسامة عنبر رئيس محكمة البحر الاحمر رئيس غرفة متابعة الانتخابات عددا من اللجان الفرعية بمدينة الغردقة للمتابعه سير العملية الانتخابية وأكد رئيس المحكمة أن اليوم الأول للانتخابات لم ترصد أو تتلقى الغرفة ثمة مشكلات أو معوقات في العملية الانتخابية مؤكدا بأن هناك تنسيق دائم بين الغرفة وبين الأجهزة المعنية بالمحافظة.