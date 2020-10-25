وزيرة الثقافة تتفقد مسرح النافورة الجديد بالأوبرا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وبصحبتها الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية التجهيزات النهائية لمسرح النافورة الجديد الجارى انشائه بشكل مبتكر لاقامة فعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية واستضافة فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى . 

قالت عبد الدايم ان مسرح النافورة يُعد إضافة للبنية الثقافية المصرية واثراء لمنظومة المسارح بوزارة الثقافة لما يتسم به طبيعة خاصة مميزة ، واضافت انه سيتم استثمارة فى اقامة العديد من الانشطة التى تعمل على تحقيق استراتيجية نشر التنوير ، واكدت اهمية ظهور المسرح بصورة مشرفة تليق بسمعة مصر أمام العالم أجمع مشددة على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا . 

يشار ان مسرح النافورة فى شكله الجديد يتسع ل 1000 مشاهد ويتميز بشكل مستدير  ومدرجات تراعى تطبيق التباعد الاجتماعي بين الحضور كماوتم تجهيزة بجميع التقنيات الاضاءة والصوت الى جانب انظمة الحماية المدنية اللازمة .

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