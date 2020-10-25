مصدر يوضح حقيقة نشوب حريق بمصنع في كرداسة

Advertisements

نفى مصدر بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن إندلاع النيران داخل مصنع بمركز كرداسة، وسيطرت رجال الحماية المدنية بالجيزة على الحريق.



وأكد المصدر أن الحريق كان بقطعة أرض، تابعة لأحد الشركات الشهيرة.



وفي سياق متصل نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، في السيطرة على حريق اندلع في كمية مخلفات بقطعة أرض بمركز كرداسة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب، بقرية أبو رواش، التابعة لمركز كرداسة.



ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارتي إطفاء بقيادة مدير قطاع إطفاء أكتوبر.



وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق في مخلفات بقطعة أرض تابعة لشركة حازم حسن، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.