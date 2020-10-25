بإطلالة رومانسية مع زوجها.. رانيا منصور تبهر الجميع في ثالث أيام الجونة السينمائي

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ظهرت الفنانة رانيا منصور بإطلالة متألقة في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي والتي اعتادت منذ بداية المهرجان بإظهار تألقها.

وارتدت "منصور" فستان أسود كاب متألق وشعر منسدل على كتفها في صورة رومانسية مع زوجها.

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.

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