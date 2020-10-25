الإمارات تترأس ااجتماع لجنة التعاون المالي و الاقتصادي لدول الخليج

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 09:41 م
عبيد بن حميد الطاير
عبيد بن حميد الطاير
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ترأس  عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بحضور وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و مشاركة الأمين العام للمجلس الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الإجتماع الـ112 للجنة التعاون المالي و الاقتصادي بدول المجلس.

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع – الذي عقد اليوم افتراضيا - عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس التي ترأس دولة الإمارات العربية المتحدة دورته الحالية .. و اطلعت على التوصيات المرفوعة إليها من لجنة محافظي مؤسسات النقد و البنوك المركزية بدول المجلس و ما توصلت إليه هيئة الاتحاد الجمركي و لجنة السوق الخليجية.

و تطرق الإجتماع إلى آلية اعتماد وتنفيذ القرارات اللازمة للعمل الخليجي المشترك في الإطار الاقتصادي في ظل تفويض المجلس الأعلى للجنة التعاون المالي و الاقتصادي باتخاذ القرارات و الإجراءات اللازمة لتعميق العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.

و تناولت اللجنة آلية طلب اعتماد المبالغ المالية المرفوعة من قبل اللجان الوزارية للجنة التعاون المالي والاقتصادي واطلعت على رؤية الأمانة العامة بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجال الاقتصادي والمالي /مرحلة ما بعد جائحة كورونا COVID19/، وأخذت علماً بمستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس.

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