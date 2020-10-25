أحمد موسى: الرشاوى الانتخابية بدعة إخوانية (فيديو)



وأكد أن جماعة الإخوان الإرهابية تعد أول جهة ابتدعت الرشاوى الانتخابية منذ عام 2005، متسائلا: "مرسي والبلتاجي وحملي الجزار كانوا بينجحوا إزاي".



وتابع "أي حد عنده دليل على رشاوى انتخابية يقدمها للهيئة الوطنية للانتخابات، بس يبقى معاك الدليل الثابت".



وأكمل ساخرا: "عمرنا شوفنا صندوق انتخابي في قطر، لم نر أي انتخابات لديهم".



وانطلق اليوم ثاني أيام المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في 14 محافظة تشمل الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.



وأنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.



واعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.



وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.



وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن سعادته بنجاح الدولة في إجراء انتخابات مجلس النواب خلال أزمة فيروس كورونا.وتابع موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة" صدى البلد": "إلغاء انتخابات مجلس النواب كان سيقتضي تعديل في الدستور وإجراء استفتاء على هذه الخطوة»، مردفا «لا أحد يتحدث عن قدرة الدولة على إجراء الانتخابات في ظل الأزمة".وأضاف موسى "والله العظيم أشيل كل واحد نزل الانتخابات على رأسي في ظل أزمة كورونا"، معلقا: "دي ناس نزلت وإحنا عندنا كورونا".