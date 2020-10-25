لميس الحديدي: المرأة اكتسحت المشهد الانتخابي اليوم

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
علقت الاعلامية لميس الحديدي، على سير مجريات اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات البرلمانية 2020 وعمليات الاغلاق والفرز، قائلة: "الاقبال اليوم في الصباح الباكر، وعلى مدار النهار كان بين الضعيف والمتوسط، لكن الكثافة إزدادت في منتصف اليوم بشكل كثيف، لاسيما في محافظات الصعيد والارياف".

وأضافت "الحديدي" خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على فضائية " ON"، مساء الأحد، قائلة: "أنا رحت دائرتي النهارده في الدقي عشان أدلي بصوتي، ومكنش الاقبال هايل أوي، لكن زاد مع إنتصاف النهار وحتى الساعات الاخيرة وهي عادة المصريين، حيث يفضلون دائمًا الساعات الاخيرة وبالأخص السيدات... الفرز هيبدا بعد قليل، ومش شرط تحسم كافة مقاعد البرلمان اليوم قد يكون هناك إعادة في بعض الدوائر التي تتسم بالمنافسة الشديدة ".

اقرأ أيضًا:

وانطلقت اليوم ثاني أيام المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في 14 محافظة تشمل الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وباستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.

واعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

أخبار تهمك

أول ضحية لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ مناعة يعلن موعد موجة كورونا الثانية في مصر (فيديو)

منذ 38 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعة

خبر سار للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة قوية للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

رونالد كومان يفتح النار بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يستقر على 3 أجانب لتدعيم خط الهجوم

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ حوالي 8 ساعات

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ يوم

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

منذ حوالي 12 ساعة

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ يومين

بالعربية.. ماكرون يوجه رسالة للمسلمين بعد الإساءة للإسلام

منذ أقل من ساعتين

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يومين

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:38 م

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

أستاذ مناعة يعلن موعد موجة كورونا الثانية في مصر (فيديو)

09:28 م

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

02:17 م

بالعربية.. ماكرون يوجه رسالة للمسلمين بعد الإساءة للإسلام

08:15 م

الأهلي يستقر على 3 أجانب لتدعيم خط الهجوم

08:00 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه