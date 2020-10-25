محافظ الإسكندرية يتفقد اللجان بعد إنتهاء الإنتخابات في اليوم الثاني



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لم ترصد اى شكاوى أو معوقات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية خلال يومي الاقتراع، وان غرفت العمليات المشكلة بالهيئة كانت تتواصل وتتلقى استفسارات كافة أطراف العملية الانتخابية والرد عليها فى الحال.



وأجريت عملية التصويت على مدار يومي السبت والأحد فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في ١٠٢٤٠ لجنة فرعية بدوائر ١٤ محافظة بالنظام الفردي، وهي محافظات "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط، الوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح".



وفي نظام القائمة اجريت الانتخابات بالنسبة إلى الدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، وتضم 11 محافظة (الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر)، وخُصص لها 100 مقعد، أيضًا في الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية والبحيرة ومطروح)، وخُصص لها 42 مقعدًا.



وذلك تحت إشراف قضائي كامل وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتعقيم اللجان قبل وبعد التصويت وإلزام كافة أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية.



تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عدد من اللجان العامة بالإسكندرية، لمتابعة عملية انتهاء انتخابات مجلس النواب 2020، للتأكد من تقديم علي الدعم والتسهيلات اللازمة للأجهزة التنفيذية والجهات المشاركة بالعملية الانتخابية لإتمام عملية فرز الأصوات.وكانت بدأت اللجنة الفرعية برئاسة المستشار بدر الحناوي بمدرسة الشهيد محمد درويش بالاسكندرية، فرز اصوات الناخبين عقب اغلاق صناديق الاقتراع لليوم الثاني بانتخابات مجلس النواب.حيث أخذ مسئولي اللجنة بالالتزام بالاجراءات الاحترازية خلال أعمال فرز الأصوات بداخل الصناديق وسط تواجد رجال الأمن وممثلى المرشحين.وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، انتهاء عملية التصويت فى اليوم الثانى والأخير بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وبدء عملية الفرز داخل 10240 لجنة فرعية.