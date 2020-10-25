محافظ البحيرة: إقبال غير مسبوق للناخبين قبل غلق اللجان

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 09:16 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن محافظة البحيرة مترامية الأطراف، ويوجد بها 1296 لجنة، ولكن كان هناك تنسيق جيد لإدارة العملية الانتخابية.

وأضاف "آمنة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن العملية الانتخابية كانت منظومة تدار بمنتهى الدقة، لافتًا إلى أنهم قاموا بإجراءات احترازية كبيرة جدًا، من حيث التباع، وتوزيع الماسكات، وإقامة مظلات.

وأشار إلى أن المحافظة أعدت للانتخابات منذ 3 أسابيع، والانتخابات تؤدى بصورة طبيعية، ولا يوجد أي مشكلات تذكر، معلقًا: "هناك موقف أو موقفين فرديين من قبل البعض، ولم ترقى إلى المشاجرة والأمن سيطر"، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مشاكل بداخل اللجان الانتخابية.

وشدد على أن محافظة البحيرة تؤكد على حرية المواطنين في اختيارهم، موضحًا أن الأمور تسير بنزاهة كاملة، لافتًا إلى أن جميع لجان محافظة البحيرة تشهد إقبالًا غير مسبوق في الساعات الأخيرة قبل غلق اللجان.

وانطلق اليوم ثاني أيام المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في 14 محافظة تشمل الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وباستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.

واعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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