لليوم الثالث..روجينا مع زوجها الدكتور أشرف زكي بإطلالة متألقة ورومانسية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ظهرت الفنانة روجينا مع زوجها نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وذلك في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي.

وأبهر الثنائي الدكتور أشرف زكي وروجينا الجميع بإطلالتهم المتألقة في الثلاث أيام من مهرجان الجونة السينمائي حيث ارتدت روجينا في اليوم الثالث فستان أبيض وأسود مفتوح من الساق وظهرت في صورة رومانسية مع زوجها أشرف زكي.

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.

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