الأرصاد تعلن عن خريطة سقوط الأمطار .. وتحذر سكان هذة المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن آخر التطورات في أماكن هطول الأمطار وتوقعات الخبراء، وفقًا لآخر تحديث لخرائط توزيعات الضغط وصور الأقمار الصناعية على جمهورية مصر العربية، ومن المتوقع أن تكون الأحوال الجوية والأمطار على النحو التالي:





خريطة سقوط الأمطار





القاهرة الكبرى: طقس معتدل واحتمالات سقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض الأماكن.





الوجه البحري: طقس معتدل وأمطار معتدلة وأحياناً عواصف رعدية على البحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والغربية.

السواحل الشمالية الغربية: طقس معتدل ومعتدل إلى غزير وأحياناً عواصف رعدية فوق الإسكندرية ومطروح والسلوم وبلطيم.





السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة: طقس معتدل وأمطار معتدلة وأحياناً عواصف رعدية على دمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس.





شمال ووسط سيناء: طقس معتدل وامطار معتدلة وفي بعض الاحيان عواصف رعدية.





وشهدت مدينة الإسكندرية اليوم أمطاراً خفيفة ورياحاً باردة، وتعرضت كفر الشيخ، أمس الخميس لأمطار خفيفة، مع هبوب رياح معتدلة في عموم المحافظة، تسببت في خلو الشوارع والأسواق من المارة، وتوقفت رحلات الصيد في مياه البحر الأبيض المتوسط ​​وبحيرة البرلس بعد ارتفاع الأمواج وانقطاع التيار الكهربائي في عدد من القرى الشمالية.





هطلت أمطار غزيرة على معظم مناطق محافظة الدقهلية ، مساء أمس الخميس، مما أدى إلى ظهور تراكمات لمياه الأمطار في الأماكن المنخفضة في الشوارع والساحات، تزامنا مع نشاط الرياح واستقرار درجات الحرارة.





وشهد عدد من المدن والمراكز بمحافظة البحيرة، أمس الخميس، عواصف رعدية غزيرة اجتاحت مياهها الشوارع الرئيسية والساحات العامة، وتسببت في نسبة عالية من التغيب بالمدارس والجهات الحكومية، وأغلقت العديد من المحلات أبوابها، بسبب لموجة سوء الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة.



