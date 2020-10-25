الأرصاد تعلن عن خريطة سقوط الأمطار.. وتحذر سكان هذة المناطق

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 08:38 م
سقوط الأمطار
سقوط الأمطار
Advertisements
الأرصاد تعلن عن خريطة سقوط الأمطار.. وتحذر سكان هذة المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن آخر التطورات في أماكن هطول الأمطار وتوقعات الخبراء، وفقًا لآخر تحديث لخرائط توزيعات الضغط وصور الأقمار الصناعية على جمهورية مصر العربية، ومن المتوقع أن تكون الأحوال الجوية والأمطار على النحو التالي:

خريطة سقوط الأمطار

القاهرة الكبرى: طقس معتدل واحتمالات سقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض الأماكن.

الوجه البحري: طقس معتدل وأمطار معتدلة وأحياناً عواصف رعدية على البحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والغربية.
السواحل الشمالية الغربية: طقس معتدل ومعتدل إلى غزير وأحياناً عواصف رعدية فوق الإسكندرية ومطروح والسلوم وبلطيم.

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة: طقس معتدل وأمطار معتدلة وأحياناً عواصف رعدية على دمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس.

شمال ووسط سيناء: طقس معتدل وامطار معتدلة وفي بعض الاحيان عواصف رعدية.

وشهدت مدينة الإسكندرية اليوم أمطاراً خفيفة ورياحاً باردة، وتعرضت كفر الشيخ، أمس الخميس لأمطار خفيفة، مع هبوب رياح معتدلة في عموم المحافظة، تسببت في خلو الشوارع والأسواق من المارة، وتوقفت رحلات الصيد في مياه البحر الأبيض المتوسط ​​وبحيرة البرلس بعد ارتفاع الأمواج وانقطاع التيار الكهربائي في عدد من القرى الشمالية.

هطلت أمطار غزيرة على معظم مناطق محافظة الدقهلية ، مساء أمس الخميس، مما أدى إلى ظهور تراكمات لمياه الأمطار في الأماكن المنخفضة في الشوارع والساحات، تزامنا مع نشاط الرياح واستقرار درجات الحرارة.

وشهد عدد من المدن والمراكز بمحافظة البحيرة، أمس الخميس، عواصف رعدية غزيرة اجتاحت مياهها الشوارع الرئيسية والساحات العامة، وتسببت في نسبة عالية من التغيب بالمدارس والجهات الحكومية، وأغلقت العديد من المحلات أبوابها، بسبب لموجة سوء الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة.

وشهدت مناطق شرق مطروح أمس، هطول أمطار معتدلة على مدينة الحمام والطريق الدولي الذي يربط بين مدينتي مطروح والإسكندرية، وسط حشد للجهات التنفيذية لرفع تراكمات مياه الأمطار.

الأرصاد تعلن عن خريطة سقوط الأمطار.. وتحذر سكان هذة المناطق

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد سقوط الامطار سقوط الأمطار درجات الحراره غدا خريطة سقوط الأمطار الطقس

أخبار تهمك

بالعربية.. ماكرون يوجه رسالة للمسلمين بعد الإساءة للإسلام

منذ 37 دقيقة

صدمة قوية للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد غياب 8 أشهر.. نجم الأهلي يعود للتدريبات عقب مواجهة الجيش

منذ حوالي 8 ساعات

رونالد كومان يفتح النار بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 12 ساعة

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ يوم

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ يومين

خبر سار للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يهدي الزمالك صفقة على طبق من ذهب

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي لـ"الفجر الرياضي" عن محاولات بقاء فتحي: والله العظيم الموضوع انتهى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يومين

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستقر على 3 أجانب لتدعيم خط الهجوم

منذ أقل من ساعة

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 11 ساعة

أول ضحية لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:38 م

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

بالعربية.. ماكرون يوجه رسالة للمسلمين بعد الإساءة للإسلام

08:15 م

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

02:17 م

الأهلي يستقر على 3 أجانب لتدعيم خط الهجوم

08:00 م

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

04:59 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه