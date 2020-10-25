صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2020

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 08:36 م
أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
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صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2020

ان الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تستعد لصرف الدفعة الثانية من قيمة المتجمد للعلاوات الخمسة، حوالي اثنين مليون و ٤٦٠ الف مواطن اخر من أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات في اكتوبر المقبل،
بدات ايضا هيئة التجهيز الفني والمالي لصرف ثاني دفعة من معاش اكتوبر، ثم بعد اعلان ضم ٦٠ الف مستحق جديد في اغسطس الماضي من القطاع الخاص، والقطاع العام السواقط من دفعة يوليو التي استفاد منها حوالي ٢.٤ مليون شخص اخر.

يستحق هذه العلاوات الخمسة هم الافراد الخارجين على المعاش وذلك اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٠٦، حتى ١ يوليو ٢٠١٥، وحتى ٢٠١٩ لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدني.

الاستعلام عن الدفعة الثانية من العلاوات الخمسة

تصل قيمه كل دفعة حوالي ٢٥ ٪ من القيمة الكلية لجميع العلاوات الخمسه المتجمدة، وسوف يتم صرف الدفعة الثالثة اول شهر يناير عام ٢٠٢١، اما الدفعة الرابعة اول شهر ابريل عام ٢٠٢١، وسوف يتم صرف نفس القيمة المالية التي حصل عليها صاحب المعاش، وذلك في شهر يوليو الماضي، و التي سوف تظهر عند الاستفسار الالكتروني تحت بند (قيمة المتجمد من العلاوات الخمسة).

موعد صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمسةلأصحاب المعاشات

مع بدء اضافة العلاوات الخمسة لمعاشات يوليو، فوجئ عدد من اصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش خلال هذه الفتره بعدم وجود اسماءهم ضمن المستحقين، كان اغلب الذين لم يصرفوا هذه العلاوات الخمسة، من العاملين السابقين في المؤسسات الصحفية القومية، و في القطاع الخاص ايضا، و قد ضمت الوزارة العلاوات الخمسة لاصحاب المعاشات مع معاش شهر يوليو، و قد قسمت الاثر الرجعى للمعاش على اربع دفعات، و في شهر يوليو يكون موعد الصرف للدفعة الثانية مع معاش شهر اكتوبر المقبل.

تحدثت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتوره نيفين القباج، قائلة إنه قد تم صرف العلاوات الخمسة سابقا، وذلك طبقا لقرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسوف يتم صرفها في دفعات ربع سنوية بتكلفة قد تصل الى حوالي ٢٨ مليار جنيه، وقد اشارت الي انها سوف تصريف باثر رجعي وتكلفة العلاوات سنوية سوف تصل الى ٧ مليارات جنيه، وذلك ليكون اجمالي تكلفه صرف العلاوات هو حوالي ٣٥ مليار جنيه.

صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2020

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