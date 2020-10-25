في أخر دقائق التصويت.. لجان الدقي تشهد إقبال الناخبين في انتخابات النواب 2020 (صور)

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
آيات عامر تصوير: ياسمين عليوة
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تشهد لجان كلية الطفولة بمنطقة الدقي إزدحام بين الناخبين للإدلإء بأصواتهم في إنتخابات مجلس النواب 2020.

ورصدت عدسة "الفجر" توافد عدد ملحوظ من المواطنين في أخر دقائق التصويت منذ بدء اليوم الإنتخابي.

وحرص الناخبون علي تطبيق الإجراءات الاحترازية من إرتداء الكمامة وتباعد إجتماعي وتعقيم لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.

هذا ويتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر،.أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح

ومن المقرر أن تكون الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، قد فتحت باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، من 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر الماضي من العام الجاري.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من الإجراءات الاحترازية لإجراء الانتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا، وبدأت تنفيذ تلك الإجراءات خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس الماضي، وكذلك جولة الإعادة.

وتتضمن تلك الإجراءات توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده، ووضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، وتكليف موظفا مُختصا من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المسافات الآمنة، وفرض ارتداء الكمامة الطبية على كل الأطراف، وإلزام المرشحين بالدعاية على مواقع التواصل، واستخدام مكبرات الصوت، وتقليل أعداد الناخبين من خلال زيادة عدد لجان الاقتراع

كما أعلنت الهيئة عن تخصيص خط ساخن رقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات غرفة عمليات بمقر الهيئة وذلك لمتابعة العملية الانتخابية أثناء عمليات الاقتراع أو الفرز بشكل لحظى ودورى، ورصد اى شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب.

وتجرى غرفة العمليات الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالات بشكل دورى مع رؤساء المحاكم الابتدائية التى تجرى فيها انتخابات المرحلة الأولى للاطمئنان على سير العملية الانتخابية ورصد اى شكاوى تتعلق بها، وخصصت الهيئة الخط الساخن رقم خصصت رقم 19826 لجميع أطراف العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين ومشرفين ومتابعين للانتخابات والرد على كافة الاستفسارات.
في أخر دقائق التصويت.. لجان الدقي تشهد إقبال الناخبين في انتخابات النواب 2020 (صور)
في أخر دقائق التصويت.. لجان الدقي تشهد إقبال الناخبين في انتخابات النواب 2020 (صور)
في أخر دقائق التصويت.. لجان الدقي تشهد إقبال الناخبين في انتخابات النواب 2020 (صور)
في أخر دقائق التصويت.. لجان الدقي تشهد إقبال الناخبين في انتخابات النواب 2020 (صور)
في أخر دقائق التصويت.. لجان الدقي تشهد إقبال الناخبين في انتخابات النواب 2020 (صور)
في أخر دقائق التصويت.. لجان الدقي تشهد إقبال الناخبين في انتخابات النواب 2020 (صور)
في أخر دقائق التصويت.. لجان الدقي تشهد إقبال الناخبين في انتخابات النواب 2020 (صور)
في أخر دقائق التصويت.. لجان الدقي تشهد إقبال الناخبين في انتخابات النواب 2020 (صور)
في أخر دقائق التصويت.. لجان الدقي تشهد إقبال الناخبين في انتخابات النواب 2020 (صور)
في أخر دقائق التصويت.. لجان الدقي تشهد إقبال الناخبين في انتخابات النواب 2020 (صور)
في أخر دقائق التصويت.. لجان الدقي تشهد إقبال الناخبين في انتخابات النواب 2020 (صور)
في أخر دقائق التصويت.. لجان الدقي تشهد إقبال الناخبين في انتخابات النواب 2020 (صور)
في أخر دقائق التصويت.. لجان الدقي تشهد إقبال الناخبين في انتخابات النواب 2020 (صور)
في أخر دقائق التصويت.. لجان الدقي تشهد إقبال الناخبين في انتخابات النواب 2020 (صور)
في أخر دقائق التصويت.. لجان الدقي تشهد إقبال الناخبين في انتخابات النواب 2020 (صور)
في أخر دقائق التصويت.. لجان الدقي تشهد إقبال الناخبين في انتخابات النواب 2020 (صور)
في أخر دقائق التصويت.. لجان الدقي تشهد إقبال الناخبين في انتخابات النواب 2020 (صور)
في أخر دقائق التصويت.. لجان الدقي تشهد إقبال الناخبين في انتخابات النواب 2020 (صور)
في أخر دقائق التصويت.. لجان الدقي تشهد إقبال الناخبين في انتخابات النواب 2020 (صور)
في أخر دقائق التصويت.. لجان الدقي تشهد إقبال الناخبين في انتخابات النواب 2020 (صور)
في أخر دقائق التصويت.. لجان الدقي تشهد إقبال الناخبين في انتخابات النواب 2020 (صور)
في أخر دقائق التصويت.. لجان الدقي تشهد إقبال الناخبين في انتخابات النواب 2020 (صور)
في أخر دقائق التصويت.. لجان الدقي تشهد إقبال الناخبين في انتخابات النواب 2020 (صور)
في أخر دقائق التصويت.. لجان الدقي تشهد إقبال الناخبين في انتخابات النواب 2020 (صور)
في أخر دقائق التصويت.. لجان الدقي تشهد إقبال الناخبين في انتخابات النواب 2020 (صور)
في أخر دقائق التصويت.. لجان الدقي تشهد إقبال الناخبين في انتخابات النواب 2020 (صور)

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