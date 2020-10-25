شاهد.. أسقف البحر الأحمر يشارك في ساعة الحسم في إنتخابات مجلس النواب (فيديو)

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شارك الانبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر، فى اللحظات الأخيرة من إنتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر، بحشود كبيرة من شعب الكنيسة للمشاركة الفعالة في الإنتخابات.



وأكد أسقف البحر الأحمر، خلال حواره مع بوابة الفجر، أننا ندعو للمشاركة بكل حرية دون التحيز لشخص على حساب شخص آخر، موضحًا أن الكنيسة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.



كانت شهدت لجنة مدرسة محمد الطيب الرسمية المتميزة لغات، مساء اليوم الأحد، مساعدة رجال الشرطة لعدد من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، أثناء دخولهم للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب 2020.



وتشهد لجان إنتخابات مجلس النواب، الدائرة الشمالية، المتمثلة في رأس غارب والغردقة، التى تضم الدائرة الشمالية إقبالا كبيرا من المواطنين الفترة المسائية من إنتخابات مجلس النواب فى اليوم الثانى على التوالى.



وشهدت لجنة محمد الطيب الرسمية للغات بمدينة الغردقة إقبالا ملحوظًا من السيدات والشباب وكبار السن، كما شهدت لجان رأس غارب حشود كبيرة من السيدات والرجال على عملية التصويت.



كان وصل القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر إلى اللجان الفرعية في الساعة التاسعه صباحا وتم فتح اللجان في الموعد المحدد أمام الناخبين.



ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع محكمة البحر الاحمر اقامة بأحد فنادق الغردقة للقضاة كما وفرت سيارات لنقل القضاة من فندق الإقامة اللي اللجان كما تم توفير كمامات للناخبين وذلك تسيرا لهم لأداء مهمتهم لانجاح العملية الانتخابية.



وتفقد المستشار اسامة عنبر رئيس محكمة البحر الاحمر رئيس غرفة متابعة الانتخابات عددا من اللجان الفرعية بمدينة الغردقة للمتابعه سير العملية الانتخابية وأكد رئيس المحكمة أن اليوم الأول للانتخابات لم ترصد أو تتلقى الغرفة ثمة مشكلات أو معوقات في العملية الانتخابية مؤكدا بأن هناك تنسيق دائم بين الغرفة وبين الأجهزة المعنية بالمحافظة.